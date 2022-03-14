Україна отримає від США 13 мільярдів доларів термінової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сенат схвалив надання Україні термінової фінансової допомоги розміром 13 млрд доларів, а президент США Джо Байден підписав цю ініціативу. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус, передає УНН.
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"3 мільярди Україна отримає завтра-післязавтра, а в подальші 2-3 дні буде надходити решта суми. Все це йтиме як у грошовому еквіваленті, і звичайно у вигляді допомоги на оборону. Йде обладнання, створене на супер-сучасних технологіях. Це дуже важливий момент", – заявив він.
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Також Пінкус розповів, що здебільшого американська громадськість обурена недостатньою активністю США та Європейських країн щодо ракетних ударів неподалік кордонів НАТО.
За його словами, найближчими днями буде розглядатись пропозиція часткової безпольотної зони над Україною – такої, що буде проходити вздовж кордону з Польщею, тобто на лише у західних областях.
"Це абсурд. Воно нічого не дасть. Потрібно бути більш активними та агресивними. Заходу все одно не уникнути прямого зіткнення з Путіним", – наголосив Пінкус.
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