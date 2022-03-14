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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2571 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна отримає від США 13 мільярдів доларів термінової допомоги

Україна отримає від США 13 мільярдів доларів термінової допомоги

Київ • УНН

 • 110025 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Сенат схвалив надання Україні термінової фінансової допомоги розміром 13 млрд доларів, а президент США Джо Байден підписав цю ініціативу. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус, передає УНН.

 

Цитата 

"3 мільярди Україна отримає завтра-післязавтра, а в подальші 2-3 дні буде надходити решта суми. Все це йтиме як у грошовому еквіваленті, і звичайно у вигляді допомоги на оборону. Йде обладнання, створене на супер-сучасних технологіях. Це дуже важливий момент", – заявив він.

Деталі

Також Пінкус розповів, що здебільшого американська громадськість обурена недостатньою активністю США та Європейських країн щодо ракетних ударів неподалік кордонів НАТО.

За його словами, найближчими днями буде розглядатись пропозиція часткової безпольотної зони над Україною – такої, що буде проходити вздовж кордону з Польщею, тобто на лише у західних областях.

"Це абсурд. Воно нічого не дасть. Потрібно бути більш активними та агресивними. Заходу все одно не уникнути прямого зіткнення з Путіним", – наголосив Пінкус.

Нагадаємо 

Блінкен засудив атаку Росії на Яворівський полігон.

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