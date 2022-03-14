Украина получит от США 13 миллиардов долларов срочной помощи

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"3 миллиарда Украина получит завтра-послезавтра, а в последующие 2-3 дня будут поступать остальные суммы. Все это будет идти как в денежном эквиваленте, и конечно в виде помощи на оборону. Идет оборудование, созданное на супер-современных технологиях. Это очень важный момент", - заявил он.

Детали

Также Пинкус рассказал, что в основном американская общественность возмущена недостаточной активностью США и европейских стран относительно ракетных ударов недалеко от границ НАТО.

По его словам, в ближайшие дни будет рассматриваться предложение частичной бесполетной зоны над Украиной - такой, которая будет проходить вдоль границы с Польшей, то есть только в западных областях.

"Это абсурд. Оно ничего не даст. Нужно быть более активными и агрессивными. Западу все равно не избежать прямого столкновения с Путиным", - подчеркнул Пинкус.

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