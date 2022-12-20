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Україна отримає більше Starlink від Маска

Україна отримає більше Starlink від Маска

Київ • УНН

 • 581918 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна уклала угоду із Space Exploration Technologies мільярдера Ілона Маска і має отримати ще 10 тисяч Starlink, щоб допомогти людям залишатися на зв'язку, на тлі того, як атаки росії на інфраструктуру занурюють країну в темряву та відключають зв'язок. Про це повідомив в інтерв'ю Bloomberg віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Найближчими місяцями в Україну відправлять понад 10 тисяч пристроїв, які забезпечують супутниковий інтернет, повідомив Михайло Федоров.

Цитата

"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам, - сказав Федоров, додавши, що спілкувався безпосередньо з Маском. - Маск запевнив нас, що й надалі підтримуватиме Україну. Коли у нас було потужне відключення, я написав йому того дня, і він моментально відреагував і вже зробив кілька кроків. Він розуміє ситуацію".

Доповнення

Starlink відіграв важливу роль під час війни, на тлі того, як російські військові зосередилися на знищенні засобів зв'язку. Але Маск, головний виконавчий директор SpaceX, викликав гнів українців у жовтні, коли написав у Твіттері, що Київ має залишатися нейтральним - явна пропозиція не вступати до військових союзів, таких як НАТО, - і має поступитися територією росії в обмін на мирну угоду, зауважує Bloomberg.

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