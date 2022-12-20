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Украина получит больше Starlink от Маска

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина заключила соглашение со Space Exploration Technologies миллиардера Илона Маска и должна получить еще 10 тысяч Starlink, чтобы помочь людям оставаться на связи, на фоне того, как атаки россии на инфраструктуру погружают страну в темноту и отключают связь. Об этом сообщил в интервью Bloomberg вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

В ближайшие месяцы в Украину отправят более 10 тысяч устройств, обеспечивающих спутниковый интернет, сообщил Михаил Федоров.

Цитата

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам, - сказал Федоров, добавив, что общался непосредственно с Маском. - Маск заверил нас, что и дальше будет поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию".

Дополнение

Starlink сыграл немаловажную роль во время войны, на фоне того, как российские военные сосредоточились на уничтожении средств связи. Но Маск, главный исполнительный директор SpaceX, вызвал гнев украинцев в октябре, когда написал в Твиттере, что Киев должен оставаться нейтральным - явное предложение не вступать в военные союзы, такие как НАТО, - и должен уступить территорию россии в обмен на мирное соглашение, замечает Bloomberg.

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