Украина получит больше Starlink от Маска

Детали

В ближайшие месяцы в Украину отправят более 10 тысяч устройств, обеспечивающих спутниковый интернет, сообщил Михаил Федоров.

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"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам, - сказал Федоров, добавив, что общался непосредственно с Маском. - Маск заверил нас, что и дальше будет поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию".

Дополнение

Starlink сыграл немаловажную роль во время войны, на фоне того, как российские военные сосредоточились на уничтожении средств связи. Но Маск, главный исполнительный директор SpaceX, вызвал гнев украинцев в октябре, когда написал в Твиттере, что Киев должен оставаться нейтральным - явное предложение не вступать в военные союзы, такие как НАТО, - и должен уступить территорию россии в обмен на мирное соглашение, замечает Bloomberg.