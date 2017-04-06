Україна отримає “безвіз” з ЄС через півтора-два місяці - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна зможе отримати остаточне рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС через півтора-два місяці. Про це сьогодні сказав журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи рішення ЄП, який підтримав надання Україні “безвізу”, передає кореспондент УНН.
“Тепер будемо працювати над технічною стороною, оскільки, знаючи ЄС, можу сказати, що їм буде потрібно півтора-два місяці для остаточного прийняття рішення”, — сказав він.
За словами П.Клімкіна, будуть збиратися постійні представники ЄС, потім буде рішення Ради ЄС.
Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.