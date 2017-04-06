Украина получит "безвиз" с ЕС через полтора-два месяца - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина сможет получить окончательное решение о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС через полтора-два месяца. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя решение ЕП, который поддержал предоставление "безвиза" Украине, передает корреспондент УНН.
"Теперь будем работать над технической стороной, поскольку, зная ЕС, могу сказать, что им потребуется полтора-два месяца для окончательного принятия решения", - сказал он.
По словам П.Климкина, будут собираться постоянные представители ЕС, потом будет решение Совета ЕС.
Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .