Украина получит "безвиз" с ЕС через полтора-два месяца - П.Климкин

"Теперь будем работать над технической стороной, поскольку, зная ЕС, могу сказать, что им потребуется полтора-два месяца для окончательного принятия решения", - сказал он.

По словам П.Климкина, будут собираться постоянные представители ЕС, потом будет решение Совета ЕС.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .