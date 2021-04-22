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Україна отримає 25 млн грн технічної допомоги для подолання наслідків пандемії

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я та міжнародна організація при ООН уклали угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19. Загальна сума договору майже 25 млн грн. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“МОЗ та міжнародна організація при ООН уклали угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19. Загальна сума договору майже 25 млн грн. Кошти планується спрямувати за чотирма напрямками”, — розповіла Шаталова.

За її словами, це зокрема запуск ІТ-рішень та додаткових модулів для відстеження контактних хворих на COVID-19, вдосконалення аналітичного модуля з операційного прогнозування поширення цієї хвороби, розробка навчальних матеріалів для медичних працівників, а також допомога громадам в інформуванні найнезахищеніших верств населення стосовно боротьби з коронавірусною хворобою.

“Дія цього договору передбачена до 2024 року”, — додала вона.

Доповнення

Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій.

У Програму медичних гарантій на 2021 рік заклали 35 пакетів медичних послуг, які повинні оплачуватися з державного бюджету, серед них — пакет вакцинації проти COVID-19.

Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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