Україна отримає 25 млн грн технічної допомоги для подолання наслідків пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я та міжнародна організація при ООН уклали угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19. Загальна сума договору майже 25 млн грн. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“МОЗ та міжнародна організація при ООН уклали угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19. Загальна сума договору майже 25 млн грн. Кошти планується спрямувати за чотирма напрямками”, — розповіла Шаталова.
За її словами, це зокрема запуск ІТ-рішень та додаткових модулів для відстеження контактних хворих на COVID-19, вдосконалення аналітичного модуля з операційного прогнозування поширення цієї хвороби, розробка навчальних матеріалів для медичних працівників, а також допомога громадам в інформуванні найнезахищеніших верств населення стосовно боротьби з коронавірусною хворобою.
“Дія цього договору передбачена до 2024 року”, — додала вона.
Доповнення
Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій.
У Програму медичних гарантій на 2021 рік заклали 35 пакетів медичних послуг, які повинні оплачуватися з державного бюджету, серед них — пакет вакцинації проти COVID-19.
Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення кампанії з вакцинації від коронавірусу.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.