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Украина получит 25 млн грн технической помощи для преодоления последствий пандемии

Украина получит 25 млн грн технической помощи для преодоления последствий пандемии

Киев  •  УНН

 • 14668 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министерство здравоохранения и международная организация при ООН заключили соглашение о предоставлении технической помощи Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19. Общая сумма договора почти 25 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Минздрав и международная организация при ООН заключили соглашение о предоставлении технической помощи Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19. Общая сумма договора почти 25 млн грн. Средства планируется направить по четырем направлениям”, — рассказала Шаталова.

По ее словам, это в частности запуск ІТ-решений и дополнительных модулей для отслеживания контактных больных COVID-19, совершенствование аналитического модуля с операционного прогнозирования распространения этой болезни, разработка учебных материалов для медицинских работников, а также помощь общинам в информировании незащищенных слоев населения по борьбе с коронавирусной болезнью.

“Действие настоящего договора предусмотрено до 2024 года”, — добавила она.

Дополнение

Кабинет министров Украины выделил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин против COVID-19 с общего финансирования программы медицинских гарантий.

В Программу медицинских гарантий на 2021 год заложили 35 пакетов медицинских услуг, которые должны оплачиваться из государственного бюджета, среди них — пакет вакцинации против COVID-19.

Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривен для проведения кампании по вакцинации от коронавируса.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля началась вакцинация.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Украинские Национальные Новости

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