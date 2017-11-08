Україна отримає 120 млн євро від Євроінвестбанку для енергоефективності вишів

Передбачається, що Європейський інвестиційний банк надає кредит в сумі 120 мільйонів євро. Також буде залучено 10 мільйонів євро гранту від фонду E5P.

З боку української сторони передбачається співфінансування проекту (зокрема податкових та митних платежів) за рахунок коштів державних вищих навчальних закладів – учасників проекту та/або з інших джерел, не заборонених законодавством. Наразі проводяться переговори з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо можливої участі в проекті та його співфінансування у сумі до 30 млн євро.

Згідно з угодою, процентна ставка фіксована або плаваюча (вид ставки, яка застосовується, визначається позичальником на дату вибірки).

Загальний період погашення позики: до 20 років з дати надання відповідного траншу кредиту (зокрема пільговий період з погашення основної суми боргу до 5 років).

Як повідомляв УНН, у наступному році в бюджет буде закладено більше коштів для фінансування "теплих кредитів" для ОСББ.