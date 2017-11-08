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Україна отримає 120 млн євро від Євроінвестбанку для енергоефективності вишів

Київ • УНН

 • 10913 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна отримає 120 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку для здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов’язаних з освітнім процесом. Парламентарі 231 голосом ратифікували фінансову угоду (проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, передає кореспондент УНН.

Передбачається, що Європейський інвестиційний банк надає кредит в сумі 120 мільйонів євро. Також буде залучено 10 мільйонів євро гранту від фонду E5P.

З боку української сторони передбачається співфінансування проекту (зокрема податкових та митних платежів) за рахунок коштів державних вищих навчальних закладів – учасників проекту та/або з інших джерел, не заборонених законодавством. Наразі проводяться переговори з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо можливої участі в проекті та його співфінансування у сумі до 30 млн євро.

Згідно з угодою, процентна ставка фіксована або плаваюча (вид ставки, яка застосовується, визначається позичальником на дату вибірки).

Загальний період погашення позики: до 20 років з дати надання відповідного траншу кредиту (зокрема пільговий період з погашення основної суми боргу до 5 років).

Як повідомляв УНН, у наступному році в бюджет буде закладено більше коштів для фінансування "теплих кредитів" для ОСББ.

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