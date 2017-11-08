Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанка для энергоэффективности вузов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132021 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108267 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108752 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101415 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106056 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102798 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанка для энергоэффективности вузов

Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанка для энергоэффективности вузов

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина получит 120 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка для осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности зданий университетов и других инвестиций, связанных с образовательным процессом. Парламентарии 231 голосом ратифицировали финансовое соглашение (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, передает корреспондент УНН.

Предполагается, что Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в сумме 120 млн евро. Также будут привлечены 10 млн евро гранта от фонда E5P.

С украинской стороны предполагается софинансирование проекта (в частности налоговых и таможенных платежей) за счет средств государственных высших учебных заведений - участников проекта и/или из других источников, не запрещенных законодательством. Проводятся переговоры с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) относительно возможного участия в проекте и его софинансирование в сумме до 30 млн евро.

Согласно договору, процентная ставка фиксированная или плавающая (вид ставки, применяемой, определяется заемщиком на дату выборки).

Общий период погашения займа: до 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита (в частности льготный период по погашению основной суммы долга до 5 лет).

Как сообщал УНН, в следующем году в бюджет будет заложено больше средств для финансирования "теплых кредитов" для ОСМД.

Украинские Национальные Новости

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