Украина получит 120 млн евро от Евроинвестбанка для энергоэффективности вузов

Предполагается, что Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в сумме 120 млн евро. Также будут привлечены 10 млн евро гранта от фонда E5P.

С украинской стороны предполагается софинансирование проекта (в частности налоговых и таможенных платежей) за счет средств государственных высших учебных заведений - участников проекта и/или из других источников, не запрещенных законодательством. Проводятся переговоры с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) относительно возможного участия в проекте и его софинансирование в сумме до 30 млн евро.

Согласно договору, процентная ставка фиксированная или плавающая (вид ставки, применяемой, определяется заемщиком на дату выборки).

Общий период погашения займа: до 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита (в частности льготный период по погашению основной суммы долга до 5 лет).

Как сообщал УНН, в следующем году в бюджет будет заложено больше средств для финансирования "теплых кредитов" для ОСМД.