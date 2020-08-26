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Україна отримала від ЄС обладнання для температурного скринінгу на 1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19. Його загальна вартість складає 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Україна отримала від ЄС обладнання для температурного скринінгу на 1 млн грн

“ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19. Загальна вартість переданого обладнання складає 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Так, ЄС надав дві стаціонарні системи температурного скринінгу для ДПСУ. Системи упродовж декількох днів вже працюють на одному з напрямів в аеропорту “Бориспіль”.

“Раніше ЄС також передав Державній прикордонній службі України та Державній митній службі засоби особистого захисту й безконтактні інфрачервоні термометри — для безпечної й безперервної роботи обох служб із людьми та товарами, що перетинають український кордон”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, Всесвітня організація охорони здоров’я і Європейський Союз розпочали передачу обладнання, витратних матеріалів і реагентів до 27 лабораторій для посилення можливостей тестування на COVID-19 в Україні.

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