ЄС і ВООЗ передають обладнання для посилення тестування на COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у Києві Всесвітня організація охорони здоров’я і Європейський Союз розпочали передачу обладнання, витратних матеріалів і реагентів до 27 лабораторій для посилення можливостей тестування на COVID-19 в Україні. Про це інформує пресслужба представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“ЄС та ВООЗ в Україні розпочали передачу необхідного лабораторного обладнання у 27 лабораторій по всій Україні для посилення можливості тестування на COVID-19. Передача включає 9861 упаковку витратних матеріалів, 217 956 реагентів для проведення тестів ПЛР та 1880 одиниць лабораторного обладнання”, — повідомили в представництві.
Зазначається, що все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ для забезпечення надійного, точного та швидкого тестування на COVID-19.
“Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування та заощадити час і енергію медичних працівників, разом з цим зменшуючи ймовірність людської помилки”, — наголосили дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше за підтримки ООН та ВООЗ до України прибув вантаж із засобами індивідуального захисту загальним обсягом і вартістю понад 1 млн євро.