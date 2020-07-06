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ЄС і ВООЗ передають обладнання для посилення тестування на COVID-19 в Україні

ЄС і ВООЗ передають обладнання для посилення тестування на COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 13495 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у Києві Всесвітня організація охорони здоров’я і Європейський Союз розпочали передачу обладнання, витратних матеріалів і реагентів до 27 лабораторій для посилення можливостей тестування на COVID-19 в Україні. Про це інформує пресслужба представництва ЄС в Україні, передає УНН.

“ЄС та ВООЗ в Україні розпочали передачу необхідного лабораторного обладнання у 27 лабораторій по всій Україні для посилення можливості тестування на COVID-19. Передача включає 9861 упаковку витратних матеріалів, 217 956 реагентів для проведення тестів ПЛР та 1880 одиниць лабораторного обладнання”, — повідомили в представництві.

Зазначається, що все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ для забезпечення надійного, точного та швидкого тестування на COVID-19.

“Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування та заощадити час і енергію медичних працівників, разом з цим зменшуючи ймовірність людської помилки”, — наголосили дипломати.

Як повідомляв УНН, раніше за підтримки ООН та ВООЗ до України прибув вантаж із засобами індивідуального захисту загальним обсягом і вартістю понад 1 млн євро.

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