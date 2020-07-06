ЕС и ВОЗ передают оборудование для усиления тестирования на COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в Киеве Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз начали передачу оборудования, расходных материалов и реагентов для 27 лабораторий для усиления возможностей тестирования на COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.
"ЕС и ВОЗ в Украине начали передачу необходимого лабораторного оборудования в 27 лабораторий по всей Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19. Передача включает 9861 упаковку расходных материалов, 217956 реагентов для проведения тестов ПЦР и 1880 единиц лабораторного оборудования", - сообщили в представительстве.
Отмечается, что все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования на COVID-19.
"Переданное оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки", - отметили дипломаты.
Как сообщал УНН, ранее при поддержке ООН и ВОЗ в Украине прибыл груз со средствами индивидуальной защиты общим объемом и стоимостью более 1 млн евро.