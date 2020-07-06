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ЕС и ВОЗ передают оборудование для усиления тестирования на COVID-19 в Украине

ЕС и ВОЗ передают оборудование для усиления тестирования на COVID-19 в Украине

Киев  •  УНН

 • 13485 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в Киеве Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз начали передачу оборудования, расходных материалов и реагентов для 27 лабораторий для усиления возможностей тестирования на COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"ЕС и ВОЗ в Украине начали передачу необходимого лабораторного оборудования в 27 лабораторий по всей Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19. Передача включает 9861 упаковку расходных материалов, 217956 реагентов для проведения тестов ПЦР и 1880 единиц лабораторного оборудования", - сообщили в представительстве.

Отмечается, что все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования на COVID-19.

"Переданное оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, ранее при поддержке ООН и ВОЗ в Украине прибыл груз со средствами индивидуальной защиты общим объемом и стоимостью более 1 млн евро.

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