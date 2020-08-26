Украина получила от ЕС оборудование для температурного скрининга на 1 млн грн

"ЕС предоставил украинским пограничникам оборудование для автоматизированного температурного скрининга в рамках противодействия COVID-19. Общая стоимость переданного оборудования составляет 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, ЕС предоставил две стационарные системы температурного скрининга для ГПСУ. Системы в течение нескольких дней уже работают на одном из направлений в аэропорту "Борисполь".

"Раньше ЕС также передал Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе средства личной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры - для безопасной и непрерывной работы обеих служб с людьми и товарами, пересекающих украинскую границу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз начали передачу оборудования, расходных материалов и реагентов до 27 лабораторий для усиления возможностей тестирования на COVID-19 в Украине.