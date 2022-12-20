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Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро

Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро

Київ • УНН

 • 393684 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає УНН.

Цитата

"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Деталі

Кредит надано на пільгових умовах, зокрема:

- на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);

- остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо

Україна отримала грант у 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку.

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