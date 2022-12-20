Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає УНН.
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"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Деталі
Кредит надано на пільгових умовах, зокрема:
- на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);
- остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).
Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.
Нагадаємо
Україна отримала грант у 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку.