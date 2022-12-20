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Украина получила от Нидерландов 200 млн евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня Украина получила от Нидерландов 200 млн евро кредитных средств через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает УНН.

Цитата

"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Детали

Кредит предоставлен на льготных условиях, в частности:

– на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);

– окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет с даты выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года с даты выборки кредита).

Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Напомним

Украина получила грант в 2 млрд долл. от Соединенных Штатов Америки из целевого фонда Всемирного банка.

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