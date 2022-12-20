Украина получила от Нидерландов 200 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня Украина получила от Нидерландов 200 млн евро кредитных средств через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает УНН.
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"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Детали
Кредит предоставлен на льготных условиях, в частности:
– на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);
– окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет с даты выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года с даты выборки кредита).
Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.
Напомним
Украина получила грант в 2 млрд долл. от Соединенных Штатов Америки из целевого фонда Всемирного банка.