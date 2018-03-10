Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”, передає УНН із посиланням на офіційний сайт НАТО.
Так, у розділі, де йдеться про розширення НАТО зазначено, що наразі свої прагнення щодо членства в Альянсі задекларували чотири країни-партнера.
“...Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, на сайті Альянсу роз’яснили, що після отримання статусу “країни-аспіранта” держави отримають запрошення до діалогу з НАТО щодо їх прагнень та реформ, що з цим пов’язані.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з-посеред 375 заходів, передбачених програмою співробітництва Україна-НАТО у 2017 році, виконано 307 або 81,9 %.