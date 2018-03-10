Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и предоставили статус "страны-аспиранта", передает УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.
Так, в разделе, где речь идет о расширении НАТО отмечено, что в настоящее время свои стремления относительно членства в Альянсе задекларировали четыре страны-партнера.
"... Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - говорится в сообщении.
Кроме того, на сайте Альянса разъяснили, что после получения статуса "страны-аспиранта" государства получат приглашение к диалогу с НАТО относительно их стремлений и реформ, с этим связанных.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из 375 мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, выполнено 307 или 81,9%.