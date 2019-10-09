Україна отримала квоту на вилов 150 тонн морського окуня в Атлантичному океані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україні на 2020 рік виділено національну квоту на вилов в Атлантичному океані морського окуня в обсязі 150 тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держрибагентства.
“У період з 23 по 27 вересня 2019 року відбулося засідання 41-ої щорічної сесії Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО). Захід проходив у м. Бордо (Французька Республіка). За результатами засідання Україні на 2020 рік виділено національну квоту на вилов морського окуня в обсязі 150 тонн”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що промислові квоти для груп Договірних сторін встановлені за статтею “Інші”: морський окунь, жовстохвоста камбала, довга камбала, білий хек, скат, кальмар, вилов яких здійснюється “за олімпійським принципом” без розподілу на національні квоти.
Крім того, якщо за науковими підрахунками відбуватиметься відновлення запасу креветки у підрайоні 3M НАФО в 2020 році, Україна матиме 25 днів для здійснення промислу цього виду біоресурсу у вищезазначеному районі.
Нагадаємо, Україна наростила виробництво солоних оселедців.