Украина получила квоту на вылов 150 тонн морского окуня в Атлантическом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украине на 2020 год выделено национальную квоту на вылов в Атлантическом океане морского окуня в объеме 150 тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"В период с 23 по 27 сентября 2019 года состоялось заседание 41-й ежегодной сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). Мероприятие проходило в г. Бордо (Французская Республика). По результатам заседания Украине на 2020 год выделено национальную квоту на вылов морского окуня в объеме 150 тонн", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что промышленные квоты для групп Договаривающихся сторон установлены по статье "Прочие": морской окунь, желтохвостая камбала, длинная камбала, белый хек, скат, кальмар, вылов которых осуществляется "по олимпийскому принципу" без деления на национальные квоты.
Кроме того, если по научным подсчетам будет происходить восстановление запаса креветки в подрайоне 3M НАФО в 2020 году, Украина будет иметь 25 дней для осуществления промысла этого вида биоресурсов в вышеупомянутом районе.
Напомним, Украина нарастила производство соленых сельдей.