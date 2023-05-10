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Україна отримала другу французьку мобільну лабораторію ДНК

Україна отримала другу французьку мобільну лабораторію ДНК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін спільно з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном передали Міністерству юстиції України вже другу французьку мобільну лабораторію ДНК. Дарчий сертифікат та ключі отримав міністр юстиції Денис Малюська, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН

Цитата

«Наразі ми отримуємо вже другу пересувну мобільну ДНК-лабораторію від Французької Республіки. Значною мірою це стало можливим завдяки зусиллям особисто пана посла Етьєна де Понсена, за що я щиро вдячний Вам, міністру юстиції Франції Еріку Дюпоне-Моретті та у Вашій особі усій Французькій Республіці за підтримку та співпрацю», – зазначив Андрій Костін.

«Досі представники правоохоронних органів у ході оглядів місць подій виявляють тіла загиблих громадян, а іноді й місця масових поховань. Мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії», – констатував Генпрокурор.

Посол Франції Етьєн де Понсен зазначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Франція підтримує Україну. Французькі експерти першими серед іноземних партнерів рік тому прибули у деокуповані міста Київської області для допомоги українським правоохоронцям. З того часу триває постійна співпраця.

«Ще одна мобільна ДНК-лабораторія, що надає можливість проводити експертизи на місцях ексгумації тіл, без зайвої втрати часу на транспортування матеріалів із областей, які потребують цього найбільше, є величезним внеском у нашу спільну боротьбу з безкарністю та задля досягнення верховенства міжнародного права», – подякував французьким партнерам за підтримку міністр юстиції Денис Малюська.

Доповнення

Першу таку лабораторію було передано у серпні 2022 року. Вона вже понад 8 місяців працює на території Харківської області. Нею користуються експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса». Експерти інституту відзначили, що ця мобільна лабораторія стала винятково корисною при здійсненні молекулярно-генетичних досліджень під час розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками.

Комплекс працюватиме на територіях Дніпропетровської та сусідніх деокупованих областей, вказали в Офісі Генпрокурора.

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