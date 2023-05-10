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Украина получила вторую французскую мобильную лабораторию ДНК

Украина получила вторую французскую мобильную лабораторию ДНК

Киев • УНН

 • 999855 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин совместно с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном передали Министерству юстиции Украины уже вторую французскую мобильную лабораторию ДНК. Дарственный сертификат и ключи получил министр юстиции Денис Малюська, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН

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«Сейчас мы получаем уже вторую передвижную мобильную ДНК-лабораторию от Французской Республики. В значительной степени это стало возможным благодаря усилиям лично господина Посла Этьена де Понсена, за что я искренне благодарен Вам, Министру юстиции Франции Эрику Дюпоне-Моретти и в Вашем лице всей Французской Республике за поддержку и сотрудничество», – отметил Андрей Костин.

«До сих пор представители правоохранительных органов в ходе осмотров мест происшествий обнаруживают тела погибших граждан, а иногда и места массовых захоронений. Мобильная лаборатория значительно ускорит процесс идентификации погибших. Украинские эксперты смогут непосредственно на месте совершения преступления проводить все необходимые действия, тем самым уменьшая время неопределенности и ожидания результатов для родственников и близких жертв агрессии», – констатировал Генпрокурор.

Посол Франции Этьен де Понсен отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения Франция поддерживает Украину. Французские эксперты первыми среди иностранных партнеров год назад прибыли в деоккупированные города Киевской области для помощи украинским правоохранителям. С тех пор продолжается постоянное сотрудничество.

«Еще одна мобильная ДНК-лаборатория, которая позволяет проводить экспертизы на местах эксгумации тел, без лишней потери времени на транспортировку материалов из областей, которые нуждаются в этом больше всего, является огромным вкладом в нашу общую борьбу с безнаказанностью и для достижения верховенства международного права», – поблагодарил французских партнеров за поддержку Министр юстиции Денис Малюська.

Дополнение

Первая такая лаборатория была передана в августе 2022 года. Она уже более 8 месяцев работает на территории Харьковской области. Ею пользуются эксперты Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М.С. Бокариуса». Эксперты института отметили, что эта мобильная лаборатория стала исключительно полезной при осуществлении молекулярно-генетических исследований при расследовании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Комплекс будет работать на территориях Днепропетровской и соседних деоккупированных областей, указали в Офиссе Генпрокурора.

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