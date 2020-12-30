Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом в США: остаточне рішення за Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна отримала агреман на призначення колишньої очільниці міністерства фінансів Оксани Маркарової послом України в США. Інформацію про це УНН підтвердили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
“Остаточне рішення про призначення (Маркарової — ред.) схвалюватиме Президент України”, — зазначили дипломати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Президенту Володимиру Зеленському кандидатуру колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України у США.
При цьому міністр назвав “маячнею” інформацію, що Маркарову відправляють лише “вибивати гроші з МВФ”.
Так, Оксана Маркарова — з 2015-го по червень 2020-го працювала в Міністерстві фінансів, зокрема, й на посаді очільниці міністерства. До приходу в уряд Маркарова працювала в приватному секторі.
На думку глави української дипломатії, Маркарова буде успішною професійною послом України в Сполучених Штатах.