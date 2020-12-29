Кулеба висловився щодо призначення Маркарової послом у США

“Можливо, деякі дипломати ставляться до цього драматично, оскільки вони обіймали посаду глави дипломатичного відомства у Вашингтоні. Але я хочу, щоб ми не впадали в лицемірство. Можна критикувати цей вибір. Але питання в іншому. Ніхто, крім вузької частини української дипломатичної спільноти... не вважає Маркарову негідним кандидатом на цю посаду. Так, вона колишня членкиня уряду. А кого треба призначати послом у США? А чому не може бути людина, яка дуже добре розуміє Америку, тому що взаємодіяла зі США і має успішний досвід взаємодії? Міністр фінансів не може не бути дипломатом за визначенням. Я про це одразу казав”, — заявив Кулеба.

Він підкреслив, що переконаний, що “Оксана Маркарова, колишня міністерка фінансів, буде успішною професійною пані послом України в Сполучених Штатах”.

“Я дуже б хотів, щоб в українській системі МЗС була достатня кількість людей, яких я міг би представити Президенту на посади послів і закрити всі посади послів фаховими дипломатами. Але якщо кадрова ситуація в МЗС дійшла до того моменту, коли нам потрібно вливати свіжу кров на всіх рівнях від аташе до посла, то так, я виходжу на зовнішній ринок і шукаю кандидатів на посади посла”, — додав дипломат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кулеба запропонував Президенту Володимиру Зеленському кандидатуру колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України у США.



При цьому міністр назвав “маячнею” інформацію, що Маркарову відправляють лише “вибивати гроші з МВФ”.

Так, Оксана Маркарова — з 2015-го по червень 2020-го працювала в Міністерстві фінансів, зокрема, й на посаді очільниці міністерства. До приходу в уряд Маркарова працювала в приватному секторі.