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Кулеба высказался относительно назначения Маркаровой послом в США

Киев • УНН

 • 33319 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова будет успешной профессиональной послом Украины в Соединенных Штатах. Такое мнение в интервью газете “День” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба высказался относительно назначения Маркаровой послом в США

“Возможно, некоторые дипломаты относятся к этому драматично, поскольку они занимали должность главы дипломатического ведомства в Вашингтоне. Но я хочу, чтобы мы не впадали в лицемерие. Можно критиковать этот выбор. Но вопрос в другом. Никто, кроме узкой части украинского дипломатического сообщества... не считает Маркарову недостойным кандидатом на эту должность. Так, она бывшая член правительства. А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что взаимодействовала с США и имеет успешный опыт взаимодействия? Министр финансов не может не быть дипломатом по определению. Я об этом сразу говорил”, — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что убежден, что “Оксана Маркарова, бывшая министр финансов, будет успешной профессиональной госпожой послом Украины в Соединенных Штатах”.

“Я очень бы хотел, чтобы в украинской системе МИД было достаточное количество людей, которых я мог бы представить Президенту на должности послов и закрыть все должности послов профессиональными дипломатами. Но если кадровая ситуация в МИД дошло до того момента, когда нам нужно вливать свежую кровь на всех уровнях от атташе до посла, то да, я выхожу на внешний рынок и ищу кандидатов на должности посла”, — добавил дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.

При этом министр назвал “бредом” информацию, что Маркарову отправляют только “выбивать деньги из МВФ”.

Так, Оксана Маркарова — с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

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