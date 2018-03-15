Україна опинилась на "дні" всесвітнього рейтингу щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна посіла 138-е місце зі 156 у рейтингу найщасливіших країн світу, відповідно до звіту The World Happiness Report від ООН, оприлюдненому у середу, передає УНН.
У доповіді було оцінено рівень щастя жителів 156 країн світу. Рейтинг склали на базі таких критеріїв: очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція, свобода вибору, здоровий спосіб життя, щедрість і т.п.
Очолює рейтинг щасливих країн Фінляндія - вперше за час існування рейтингу, зазначили в звіті. У десятку кращих також увійшли Данія, Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.
Сполучені Штати посіли у рейтингу 18 місце, Польща - на 42-му. Росія посіла 59 місце.
Найнещаснішими було назнано Бурунді, Центральноафриканську Республіку, Південний Судан, Танзанію та Ємен.
Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні, де Україна посіла 92 місце із можливих 117-и. Перше місце також посіла Фінляндія.
Нагадаємо, український паспорт поліпшив позиції у рейтингу найбажаніших у світі.