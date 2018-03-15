Украина оказалась на "дне" всемирного рейтинга счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина заняла 138-е место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно отчету The World Happiness Report от ООН, обнародованному в среду, передает УНН.
В докладе был оценен уровень счастья жителей 156 стран мира. Рейтинг составили на базе следующих критериев: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция, свобода выбора, здоровый образ жизни, щедрость и т.п.
Возглавляет рейтинг счастливых стран Финляндия - впервые за время существования рейтинга, отметили в отчете. В десятку лучших также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
Соединенные Штаты заняли в рейтинге 18 место, Польша - на 42-м. Россия заняла 59 место.
Самыми несчастными были назнаны Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.
Рейтинг также изучает уровень счастья иммигрантов в каждой стране, где Украина заняла 92 место из возможных 117-и. Первое место также заняла Финляндия.
Напомним, украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.