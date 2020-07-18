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Україна очолила рейтинг злочинності в Європі

Україна очолила рейтинг злочинності в Європі

Київ • УНН

 • 51131 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, оприлюдненого на сайті Numbeo.

Так, Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%, а індекс безпечності склав 51,1%. Друге місце після України займає Швеція з індексом злочинності 47,4% та Франція – 47,3%.

Оцінювалася 41 країна, дані наведено на середину 2020 року.

Як вказано на сайті Numbeo, дані розділу Індекс злочинності засновані на опитуваннях відвідувачів сайту. Питання для цих опитувань аналогічні багатьом аналогічним науковим і державним опитуваннями, запевнили у Numbeo.

Індекс злочинності - це оцінка загального рівня злочинності в даному місті або країні. "Ми вважаємо рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 - низьким, рівень злочинності між 40 і 60 - помірним, рівень злочинності між 60 і 80 - високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 - дуже високим", - вказали у Numbeo.

Нагадаємо, як повідомили в Нацполіції, упродовж останніх років у столиці спостерігається чітка тенденція щодо зниження рівня злочинності.

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