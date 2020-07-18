Украина возглавила рейтинг преступности в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина возглавила рейтинг преступности в Европе с показателем 48,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, обнародованного на сайте Numbeo.
Так, Украина возглавила рейтинг преступности в Европе с показателем 48,8%, а индекс безопасности составил 51,1%. Второе место после Украины занимает Швеция с индексом преступности 47,4% и Франция - 47,3%.
Оценивалась 41 страна, данные приведены на середину 2020 года.
Как указано на сайте Numbeo, данные раздела Индекс преступности основанные на опросах посетителей сайта. Вопросы для этих опросов аналогичные многим аналогичным научным и государственным опросам, заверили в Numbeo.
Индекс преступности - это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. "Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 - низким, уровень преступности между 40 и 60 - умеренным, уровень преступности между 60 и 80 - высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 - очень высоким", - указали в Numbeo.
Напомним, как сообщили в Нацполиции, в последние годы в столице наблюдается четкая тенденция по снижению уровня преступности.