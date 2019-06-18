Україна очолила рейтинг країн з найдоступнішим м'ясом птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Україна обійняла перше місце у рейтингу країн з найбільш доступним м'ясом птиці, передає УНН з посиланням на caterwings.co.uk.
Так, вартість 1 кг курячої грудки в середньому в Україні становить 2,6 дол. (68,6 грн), 1 кг курячих ніжок — 1,9 дол. (50,1 грн).
Друге місце в списку країни з найдешевшим м’ясом птиці займає Малайзія, де 1 кг курячої грудки коштує 2,85 дол. (75,2 грн), 1 кг курячих ніжок - 2,83 дол. (74,7 грн).
Замикає трійку лідерів із найдоступнішим м'ясом птиці Індія. Вартість 1 кг курячої грудки в середньому в Індії становить 3,2 дол. (84,4 грн), 1 кг курячих ніжок — 3,1 дол. (81,8 грн).
У першій п’ятірці рейтингу також опинилися Бразилія та Єгипет.
При цьому, найдорожче м’ясо птиці продається в Швейцарії та Норвегії. 1 кг курячої грудки обійдеться швейцарцю в 27,1 дол. (715 грн), норвежцю — в 13,6 дол. (359 грн). За 1 кг курячих ніжок житель Швейцарії заплатить 11,3 дол. (298 грн), Норвегії — 9,5 дол. (250 грн).
Всього у рейтингу - 52 країни.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.
Сьогодні Україна є одним з головних постачальників м'яса птиці в ЄС і готова нарощувати показники експорту. Водночас, ЄС має намір розширити імпортну квоту для України на ввезення курятини до 70 тис. тонн на рік.
Раніше УНН повідомляв, що лише два українських виробники мають право ввозити курятину до ЄС: агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) та “Пан Курчак”.