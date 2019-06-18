Україна очолила рейтинг країн з найдоступнішим м'ясом птиці

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 17495 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 37535 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 45028 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 60973 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 78982 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81026 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 160611 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97539 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71274 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322039 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
57%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 29336 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 42854 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21130 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 18093 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15509 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 160611 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322039 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 255837 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367100 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 17495 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13037 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15556 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21184 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 42906 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Україна очолила рейтинг країн з найдоступнішим м'ясом птиці

Київ • УНН

 • 8223 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Україна обійняла перше місце у рейтингу країн з найбільш доступним м'ясом птиці, передає УНН з посиланням на caterwings.co.uk.

Україна очолила рейтинг країн з найдоступнішим м'ясом птиці

Так, вартість 1 кг курячої грудки в середньому в Україні становить 2,6 дол. (68,6 грн), 1 кг курячих ніжок — 1,9 дол. (50,1 грн).

Друге місце в списку країни з найдешевшим м’ясом птиці займає Малайзія, де 1 кг курячої грудки коштує 2,85 дол. (75,2 грн), 1 кг курячих ніжок - 2,83 дол. (74,7 грн).

Замикає трійку лідерів із найдоступнішим м'ясом птиці Індія. Вартість 1 кг курячої грудки в середньому в Індії становить 3,2 дол. (84,4 грн), 1 кг курячих ніжок — 3,1 дол. (81,8 грн).

У першій п’ятірці рейтингу також опинилися Бразилія та Єгипет.

При цьому, найдорожче м’ясо птиці продається в Швейцарії та Норвегії. 1 кг курячої грудки обійдеться швейцарцю в 27,1 дол. (715 грн), норвежцю — в 13,6 дол. (359 грн). За 1 кг курячих ніжок житель Швейцарії заплатить 11,3 дол. (298 грн), Норвегії — 9,5 дол. (250 грн).

Всього у рейтингу - 52 країни.

Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.

Сьогодні Україна є одним з головних постачальників м'яса птиці в ЄС і готова нарощувати показники експорту. Водночас, ЄС має намір розширити імпортну квоту для України на ввезення курятини до 70 тис. тонн на рік.

Раніше УНН повідомляв, що лише два українських виробники мають право ввозити курятину до ЄС: агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) та “Пан Курчак”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95