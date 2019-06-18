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Украина возглавила рейтинг стран с самым доступным мясом птицы

Киев • УНН

 • 8223 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина заняла первое место в рейтинге стран с наиболее доступным мясом птицы, передает УНН со ссылкой на caterwings.co.uk.

Украина возглавила рейтинг стран с самым доступным мясом птицы

Так, стоимость 1 кг куриной грудки в среднем по Украине составляет 2,6 долл. (68,6 грн), 1 кг куриных ножек - 1,9 долл. (50,1 грн).

Второе место в списке страны с самым дешевым мясом птицы занимает Малайзия, где 1 кг куриной грудки стоит 2,85 долл. (75,2 грн), 1 кг куриных ножек - 2,83 долл. (74,7 грн).

Замыкает тройку лидеров с наиболее доступным мясом птицы Индия. Стоимость 1 кг куриной грудки в среднем в Индии составляет 3,2 долл. (84,4 грн), 1 кг куриных ножек - 3,1 долл. (81,8 грн).

В первой пятерке рейтинга также оказались Бразилия и Египет.

При этом, самое дорогое мясо птицы продается в Швейцарии и Норвегии. 1 кг куриной грудки обойдется швейцарцу в 27,1 долл. (715 грн), норвежцу - в 13,6 долл. (359 грн). За 1 кг куриных ножек житель Швейцарии заплатит 11,3 долл. (298 грн), Норвегии - 9,5 долл. (250 грн).

Всего в рейтинге - 52 страны.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС и готова наращивать показатели экспорта. В то же время, ЕС намерен расширить импортную квоту для Украины на ввоз курятины до 70 тыс. тонн в год.

Ранее УНН сообщал, что только два украинских производителя имеют право ввозить курятину в ЕС: агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) и "Пан Курчак".

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