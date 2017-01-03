Україна очолила комітет Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан. Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН, передає УНН.
"Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан", - йдеться у повідомленні.
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Основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до цієї країни, які включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.
Зміцнюємо наші позиції в Африці. З 1 січня Україна як непостійний член РБ ООН очолює санкційний комітет щодо Республіки Судан. Основні факти pic.twitter.com/mPZ5NBKRWh— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 3 января 2017 г.