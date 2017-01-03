Украина возглавила комитет Совбеза ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украина с 1 января официально начала председательство в санкционном комитете Совета безопасности ООН по Республике Судан. Об этом в Twitter сообщает миссия Украины при ООН, передает УНН.
"Начиная с 1 января, Украина в течение 2017 г. как непостоянный член Совета Безопасности ООН будет возглавлять работу санкционного комитета по Республике Судан", - говорится в сообщении.
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Основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций в отношении этой страны, включающих оружейное эмбарго (распространяется только на Дарфур), запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.
Укрепляем наши позиции в Африке. С 1 января Украина как непостоянный член СБ ООН возглавляет санкционный комитет по Республике Судан. Основные факты pic.twitter.com/mPZ5NBKRWh- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 3 января 2017 г.