Україна очікує зміни Польщею закону з "антибандерівською" нормою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна очікує на остаточне схвалення у Польщі змін до закону про Інститут нацпам’яті країни, що передбачає покарання за пропаганду "бандерівської ідеології". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"На історію потрібно дивитися чесно, без політичних окулярів. Ми до цього готові. І самі, і з нашими польськими друзями. Очікуємо на остаточне схвалення змін до закону "Про Інститут нацпам’яті". Присутність у законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь", - відзначив Клімкін у Twitter після зустрічі з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Києві.
Наприкінці жовтня Павло Клімкін заявив, що Конституційний суд Польщі у листопаді розгляне зміни до закону про ІНП.
Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.
Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.