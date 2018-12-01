Україна очікує зміни Польщею закону з "антибандерівською" нормою

"На історію потрібно дивитися чесно, без політичних окулярів. Ми до цього готові. І самі, і з нашими польськими друзями. Очікуємо на остаточне схвалення змін до закону "Про Інститут нацпам’яті". Присутність у законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь", - відзначив Клімкін у Twitter після зустрічі з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Києві.

Наприкінці жовтня Павло Клімкін заявив, що Конституційний суд Польщі у листопаді розгляне зміни до закону про ІНП.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.