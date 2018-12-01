Украина ожидает изменения Польшей закона с "антибандеровской" нормой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина ожидает окончательного одобрение в Польше изменений в закон об Институте нацпамяти страны, предусматривающего наказание за пропаганду "бандеровской идеологии". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"На историю нужно смотреть честно, без политических очков. Мы к этому готовы. И сами, и с нашими польскими друзьями. Ожидаем окончательного одобрения изменений в закон "Об Институте нацпамяти". Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности. Это никому не на пользу", - отметил Климкин в Twitter после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве.
В конце октября Павел Климкин заявил, что Конституционный суд Польши в ноябре рассмотрит изменения в закон о ИНП.
Напомним, 6 февраля президент Польши Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривают наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.