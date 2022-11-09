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Україна очікує, що республіканці підтримуватимуть допомогу США у разі перемоги

Україна очікує, що республіканці підтримуватимуть допомогу США у разі перемоги

Київ • УНН

 • 308717 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна вважає, що США продовжать надавати фінансову підтримку її боротьбі з росією, якщо республіканці отримають контроль у Конгресі після проміжних виборів, заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg, попри погрози з боку деяких лідерів більш ретельно контролювати витрати, передає УНН.

Цитата

"Ми дуже цінуємо вашу двопартійну підтримку, - сказала міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg News у вівторок. - Ми не хвилюємося. Україна бореться за цілком конкретні права та цінності. Я думаю, США підтримуватимуть, допоки ми не переможемо".

Деталі

Свириденко знову закликала союзні країни направити більше зброї та фінансів, у тому числі системи протиповітряної оборони для ураження іранських безпілотників та російських ракет.

Вона виступила за кілька годин до того, як повинні були оголосити перші результати виборів, які могли б вплинути на програму зовнішньої політики адміністрації Байдена.

Доповнення

Більшість штатів США закінчили голосувати на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Перші результати вже з'являються, проте доля ключових штатів, які можуть вирішити долю цих виборів, поки що не зрозуміла.

Судячи з прогнозів телекомпанії Сі-Бі-Ес, у результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.

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