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Украина ожидает, что республиканцы будут поддерживать помощь США в случае победы

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина считает, что США продолжат оказывать финансовую поддержку ее борьбе с россией, если республиканцы получат контроль в Конгрессе после промежуточных выборов, заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, несмотря на угрозы со стороны некоторых лидеров более тщательно контролировать расходы, передает УНН.

Цитата

"Мы очень ценим вашу двухпартийную поддержку, – сказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью Bloomberg News во вторник. – Мы не волнуемся. Украина борется за вполне конкретные права и ценности. Я думаю, США будут поддерживать, пока мы не победим".

Детали

Свириденко снова призвала союзные страны направить больше оружия и финансов, в том числе системы противовоздушной обороны для поражения иранских беспилотников и российских ракет.

Она выступила за несколько часов до того, как должны были объявить первые результаты выборов, которые могли повлиять на программу внешней политики администрации Байдена.

Дополнение

Большинство штатов США закончили голосовать на промежуточных выборах, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах. Первые результаты уже появляются, однако судьба ключевых штатов, которые могут решить судьбу этих выборов.

Судя по прогнозам телекомпании Си-Би-Эс, в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. Обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

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