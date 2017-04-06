Україна очікує позитивного рішення від Ради ЄС найближчими тижнями - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна очікує позитивного рішення від Ради ЄС по "безвізу" для українців найближчими тижнями. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час офіційного звернення щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України, передає УНН.
“Тепер — слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. В постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.