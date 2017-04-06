Украина ожидает положительного решения от Совета ЕС в ближайшие недели - Президент

"Теперь - слово за Советом Европейского Союза. Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .