Украина ожидает положительного решения от Совета ЕС в ближайшие недели - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина ожидает положительного решения от Совета ЕС по "безвизу" для украинцев в ближайшие недели. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время официального обращения относительно решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.
"Теперь - слово за Советом Европейского Союза. Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил Президент.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .