Україна очікує на саміті "Східного партнерства" розширення фінансування та інвестицій

"Не очікуйте від цього саміту якихось важливих політичних рішень. "Східне партнерство" не про це. Насправді, цінність "Східного партнерства" для нас це, по-перше, погодження, схвалення нової візії, так званої візії 2020, яку схвалено Європейською комісією. Там багато цікавих інструментів, зокрема розширення фінансово-інвестиційної допомоги, розширення діяльності Європейського інвестиційного банку, Європейського інвестиційного фонду, мікрокредити.. Тобто багато цікавих та дуже практичних, прагматичних речей. Тобто це не про велику політику", - наголосив П.Клімкін.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко на саміті "Східного партнерства" визначить нові рубежі на шляху до ЄС.