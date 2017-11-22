Украина ожидает на саммите "Восточного партнерства" расширения финансирования и инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, расширения финансово-инвестиционной помощи, важных политических решений ожидать от него не стоит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед заседанием Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Не ожидайте от этого саммита каких-то важных политических решений. "Восточное партнерство" не об этом. На самом деле, ценность "Восточного партнерства" для нас это, во-первых, согласование, принятие нового видения, так называемого видения 2020, которое одобрено Европейской комиссией. Там много интересных инструментов, в частности расширение финансово-инвестиционной помощи, расширение деятельности Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда, микрокредиты... есть много интересных и очень практичных, прагматичных вещей. То есть это не о большой политике", - подчеркнул П.Климкин.
Напомним, Президент П.Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС.