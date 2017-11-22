Украина ожидает на саммите "Восточного партнерства" расширения финансирования и инвестиций

"Не ожидайте от этого саммита каких-то важных политических решений. "Восточное партнерство" не об этом. На самом деле, ценность "Восточного партнерства" для нас это, во-первых, согласование, принятие нового видения, так называемого видения 2020, которое одобрено Европейской комиссией. Там много интересных инструментов, в частности расширение финансово-инвестиционной помощи, расширение деятельности Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда, микрокредиты... есть много интересных и очень практичных, прагматичных вещей. То есть это не о большой политике", - подчеркнул П.Климкин.

Напомним, Президент П.Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС.