Україна обрала свого представника на Євробаченні-2018

У суботу 24 лютого в столичному Палаці культури КПІ відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2018”.

У фіналі змагалися VILNA, The Erised, LAUD, Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.

Від журі бали розподілилися таким чином: 1 бал — VILNA, 2 бали — The Erised, 3 бали — гурт Kadnay, 4 бали — LAUD, 5 балів — Melovin, найвищі 6 балів — Tayanna.

Бали ж телеглядачів були такими: 1 бал — The Erised, 2 бали — LAUD, 3 бали — VILNA, 4 бали — Tayanna, 5 балів — гурт Kadnay, 6 балів — Melovin.

Загалом у телеголосуванні взяли участь 179 тисяч глядачів.

Таким чином перемогу у відборі здобув разом з правом представляти Україну у Португалії — Melovin.

Нагадаємо, Україна виступатиме у другому півфіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2018” в Ліссабоні.