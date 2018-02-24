Україна обрала свого представника на Євробаченні-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна обрала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2018”, у Португалію поїде Melovin, передає УНН.
У суботу 24 лютого в столичному Палаці культури КПІ відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2018”.
У фіналі змагалися VILNA, The Erised, LAUD, Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.
Від журі бали розподілилися таким чином: 1 бал — VILNA, 2 бали — The Erised, 3 бали — гурт Kadnay, 4 бали — LAUD, 5 балів — Melovin, найвищі 6 балів — Tayanna.
Бали ж телеглядачів були такими: 1 бал — The Erised, 2 бали — LAUD, 3 бали — VILNA, 4 бали — Tayanna, 5 балів — гурт Kadnay, 6 балів — Melovin.
Загалом у телеголосуванні взяли участь 179 тисяч глядачів.
Таким чином перемогу у відборі здобув разом з правом представляти Україну у Португалії — Melovin.
Нагадаємо, Україна виступатиме у другому півфіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2018” в Ліссабоні.