Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украина выбрала своего представителя на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", в Португалию поедет Melovin, передает УНН.
В субботу 24 февраля в столичном Дворце культуры КПИ состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2018”.
В финале соревновались VILNA, The Erised, LAUD, Tayanna, Melovin i группа Kadnay.
От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл — VILNA, 2 балла — The Erised, 3 балла — группа Kadnay, 4 балла — LAUD, 5 баллов — Melovin, самые высокие 6 баллов — Tayanna.
Баллы же телезрителей были такими: 1 балл — The Erised, 2 балла — LAUD, 3 балла — VILNA, 4 балла — Tayanna, 5 баллов — группа Kadnay, 6 баллов — Melovin.
Всего в телеголосовании приняли участие 179 тысяч зрителей.
Таким образом победу в отборе получил вместе с правом представлять Украину в Португалии — Melovin.
Напомним, Украина будет выступать во втором полуфинале песенного конкурса “Евровидение-2018” в Лиссабоне.