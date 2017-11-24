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Україна обіграла Швецію на старті відбору до Кубку світу з баскетболу

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Збірна України з баскетболу провела стартовий поєдинок відбіркового етапу Кубку світу 2019 року. В Норрчепінгу українцям протистояла національна команда Швеції, передає кореспондент УНН.

Героєм першої чверті став розігруючий захисник Денис Лукашов. Перші два дальніх влучання захисника дозволили піти у невеликий відрив команді Мурзіна, а третє влучання призвело до переваги в три бали після першого ігрового відрізку – 22:25.

Друга 10-хвилинка ознаменувалася бенефісом гравця французького "Монако" Сергія Гладиря, який відіграв перший матч за збірну за останні три роки. Українець забив три поспіль триочкових та реалізував прохід під кільце – 34:53.

В наступні десятихвилинки підопічні Мурзіна контролювали хід подій та не давали супернику наблизитися ближче ніж на десять очок. Тільки наприкінці протистояння українці почали хибити усі свої спроби та підпустили опонента до себе – 84:76.

Кращим у складі України стали: Кравцов 17 очок + 4 підбирання, Гладир 16 + 4 передачі, Лукашов 11 + 4 передачі, Бобров 10.
Варто зазначити, що в другій грі квартету Туреччина обіграла Латвію 85:73.

Додамо також, 26-го листопада "жовто-блакитні" в київському "Палаці Спорту" прийматимуть турків.

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