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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6142 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7436 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84884 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77410 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120791 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

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Украина обыграла Швецию на старте отбора к Кубку мира по баскетболу

Украина обыграла Швецию на старте отбора к Кубку мира по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 19452 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сборная Украины по баскетболу провела стартовый поединок отборочного этапа Кубка мира 2019 года. В Норрчёпингу украинцам противостояла национальная команда Швеции, передает корреспондент УНН.

Героем первой четверти стал разыгрывающий защитник Денис Лукашов. Первые два дальних попадания защитника позволили уйти в небольшой отрыв команде Мурзина, а третье попадание привело к преобладанию в три балла после первого игрового отрезка - 22:25.

Вторая 10-минутка ознаменовалась бенефисом игрока "Монако" Сергея Гладыря, который сыграл первый матч за сборную за последние три года. Украинец забил три подряд трехочковых и реализовал проход под кольцо - 34:53.

В последующие десятиминутки подопечные Мурзина контролировали ход событий и не давали сопернику приблизиться ближе чем на десять очков. Только в конце противостояния украинцы начали промахиваться все свои попытки и подпустили оппонента к себе - 84:76.

Лучшим в составе Украины стали: Кравцов 17 очков + 4 подбора, Гладырь 16 + 4 передачи, Лукашов 11 + 4 передачи, Бобров 10.
Стоит отметить, что во второй игре квартета Турция обыграла Латвию 85:73.

Добавим также, 26-го ноября "желто-голубые" в киевском "Дворце Спорта" принимать турок.

Украинские Национальные Новости

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