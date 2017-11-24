Украина обыграла Швецию на старте отбора к Кубку мира по баскетболу

Героем первой четверти стал разыгрывающий защитник Денис Лукашов. Первые два дальних попадания защитника позволили уйти в небольшой отрыв команде Мурзина, а третье попадание привело к преобладанию в три балла после первого игрового отрезка - 22:25.

Вторая 10-минутка ознаменовалась бенефисом игрока "Монако" Сергея Гладыря, который сыграл первый матч за сборную за последние три года. Украинец забил три подряд трехочковых и реализовал проход под кольцо - 34:53.

В последующие десятиминутки подопечные Мурзина контролировали ход событий и не давали сопернику приблизиться ближе чем на десять очков. Только в конце противостояния украинцы начали промахиваться все свои попытки и подпустили оппонента к себе - 84:76.

Лучшим в составе Украины стали: Кравцов 17 очков + 4 подбора, Гладырь 16 + 4 передачи, Лукашов 11 + 4 передачи, Бобров 10.

Стоит отметить, что во второй игре квартета Турция обыграла Латвию 85:73.

Добавим также, 26-го ноября "желто-голубые" в киевском "Дворце Спорта" принимать турок.