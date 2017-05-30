Україна обговорить з Білоруссю можливість перетинання кордону за ID-карткою – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна планує обговорити з Білоруссю можливість укладання угоди про те, щоб українці змогли перетинати українсько-білоруський кордон за внутрішнім паспортом-карткою. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу під час відкриття сервісного центру МВС у Білій Церкві, передає кореспондент УНН.
"Сподіваюся, що наступний можливий такий договір якраз з Білоруссю ми будемо обговорювати з міністром про те, щоб по внутрішньому паспорту-картці можна було перетинати кордон", - сказав він.
А.Аваков нагадав, що перша угода щодо перетинання кордону за внутрішнім паспортом–ID карткою – укладена з Туреччиною.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру".