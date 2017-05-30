Украина обсудит с Беларусью возможность пересечения границы по ID-картой - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина планирует обсудить с Беларусью возможность заключения соглашения о том, чтобы украинцы смогли пересекать белорусско-украинскую границу по внутреннему паспорту-картой. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге во время открытия сервисного центра МВД в Белой Церкви, передает корреспондент УНН.
"Надеюсь, что следующий возможный такой договор как раз с Беларусью мы будем обсуждать с министром о том, чтобы по внутреннему паспорту-карте можно было пересекать границу", - сказал он.
Аваков напомнил, что первое соглашение о пересечении границы по внутреннему паспорту - ID карты - заключено с Турцией.
Как сообщал УНН, П.Порошенко убежден, что белорусско-украинскую границу будет "границей мира".