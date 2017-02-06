Україна обговорила з ЄС отримання фінансової допомоги обсягом 600 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Під час робочого візиту до Брюсселя Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Віце-президентом ЄК з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Зустріч стала продовженням низки інтенсивних контактів між Україною та ЄС, проведених з метою узгодження практичних кроків із залучення фінансової підтримки ЄС для забезпечення процесу реформ в Україні.
Сторону ЄС було поінформовано про поточну ситуацію на Донбасі та заходи, яких вживає Уряд України для уникнення гуманітарної катастрофи в районі Авдіївки через активізацію обстрілів цього району підтримуваними Росією бойовиками з використанням важкої артилерії, що зокрема призвело до численних людських жертв та пошкодження критичної інфраструктури. Віце-президент ЄК засудив порушення режиму припинення вогню бойовиками і наголосив на необхідності повного виконання Мінських домовленостей.
Сторони також обговорили останні досягнення України на шляху реформ, стан співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, а також прогрес, досягнутий нашою державою у виконанні ключових критеріїв, необхідних для виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро.
“Рівень стабілізації макрофінансової ситуації в Україні відповідає усім вимогам необхідним для продовження діалогу щодо отримання другого траншу в рамках фінансової допомоги”, — сказав В.Домбровскіс.
Єврокомісар запевнив українську сторону, що процедуру виділення згаданих коштів макрофінансової допомоги буде розпочато відразу після виконання Україною відповідних домовленостей з ЄС.
Як повідомляв УНН, Україна і МВФ обговорюють технічні моменти для отримання траншу.