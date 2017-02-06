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Украина обсудила с ЕС получение финансовой помощи объемом 600 млн евро

Киев • УНН

 • 4278 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во время рабочего визита в Брюссель Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с вице-президентом ЕК по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина обсудила с ЕС получение финансовой помощи объемом 600 млн евро

Встреча стала продолжением ряда интенсивных контактов между Украиной и ЕС, проведенных с целью согласования практических шагов по привлечению финансовой поддержки ЕС для обеспечения процесса реформ в Украине.

Сторона ЕС была проинформирована о текущей ситуации на Донбассе и мерах, принимаемых Правительством Украины во избежание гуманитарной катастрофы в районе Авдеевки из-за активизации обстрелов этого района поддерживаемыми Россией боевиками с использованием тяжелой артиллерии, что в частности привело к многочисленным человеческим жертвам и повреждению критической инфраструктуры. Вице-президент ЕК осудил нарушения режима прекращения огня боевиками и подчеркнул необходимость полного выполнения Минских договоренностей.

Стороны также обсудили последние достижения Украины на пути реформ, состояние сотрудничества с международными финансовыми институтами, а также прогресс, достигнутый нашим государством в исполнении ключевых критериев, необходимых для выделения второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро.

"Уровень стабилизации макрофинансовой ситуации в Украине соответствует всем требованиям необходимым для продолжения диалога по получению второго транша в рамках финансовой помощи", - сказал В.Домбровскис.

Еврокомиссар заверил украинскую сторону, что процедура выделения указанных средств макрофинансовой помощи начнется сразу после выполнения Украиной соответствующих договоренностей с ЕС.

Как сообщал УНН, Украина и МВФ обсуждают технические моменты для получения транша.

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