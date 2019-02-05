Україна ніколи не визнає факт окупації Керченської протоки - Порошенко

“Я наголошую на тому, що ми ніколи не визнаємо факт окупації Керченскої протоки, ми ніколи не визнаємо факт окупації Азовського моря. Ми стовідсотково будемо вимагати забезпечення вільного користування відповідно до двосторонніх угод, до конвенції ООН щодо свободи мореплавства”, — наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в ефірі програми “Свобода слова” пообіцяв не допустити на президентські вибори російських спостерігачів.